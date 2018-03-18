Уфа, 18 марта, 2018, 13:06 — ИА Регнум. В Уфе четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили праздничным концертом «Крымская весна». Организаторы — Ассамблея народов Республики Башкортостан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Bashkortostan.er.ru Сцена, на которой проходит концерт в Уфе

Участниками мероприятия стали общественные организации, депутаты Госдумы и Госсобрания республики, представители «Единой России». Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Люция Юлуева, выступая перед собравшимися отметила, что сегодня знаменательный день в жизни нашей страны.

«Я очень люблю Уфу и рада, что учусь именно здесь. Спасибо всем, кто пришел сегодня на праздник, желаю вам хорошо провести время», — сказала, обращаясь к гостям мероприятия, студентка Башкирского государственного университета Елена Петроченко.

В ходе концерта выступили этно-проект «Zainetdin», группы «Sunrise», «Караван». Специальным гостем концерта стал Elvin Grey (Радик Юльякшин).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году вхождение Крыма в состав РФ в Башкирии также отмечали праздничным митингом-концертом. Перед жителями города выступили Радик Юльякшин, этнорок группа «Аргымак» и Доминик Джокер. В 20:00 мероприятие завершилось праздничным салютом.