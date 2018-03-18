Сочи, Краснодарский край, 18 марта, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Российский боксер-тяжеловес, заслуженный мастер спорта России, чемпион России, чемпион мира, олимпийский чемпион Александр Поветкин проголосовал на выборах президента в Сочи, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель спортсмена.

Przemek Garczarczyk Александр Поветкин

Спортсмен находится в Сочи на спортивных сборах в рамках подготовки к соревнованиям, и именно поэтому было решено проголосовать в Сочи. Участок был выбран ближайший к месту тренировок, рассказал представитель спортсмена.

Отметим, что в Краснодарском крае в целом, где, как и по все России. 18 марта проходят выборы президента РФ, отмечают повышенную активность избирателей. Так, на ряде участков люди собирались еще до открытия, чтобы проголосовать, выстраивались в очереди.

Явка на 12:00 в Краснодарской области уже достигла 30%, а в отдельных районах — перевалила за 40%.