Ханты-Мансийск, 18 марта, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России 18 марта 2018 года в Югре к 12:00 (10:00 мск) составила 33,14% от общего числа избирателей. Это больше, чем на предыдущих президенских выборах 2012 года на этот час, когда явка была 22,26%.

Admhmao.ru Голосует губернатор Югры Наталья Комарова

Проголосовали 366 396 избирателей. Всего их в Югре свыше миллиона. Более половины избирателей к полудню проголосовали в трёх районах ХМАО. В Белоярском — 52,57% от общего числа избирателей, в Нефтеюганском — 59,66% и Ханты-Мансийском — 56,26%. Самую низкую явку в полдень показывает экономическая столица Югры Сургут — 25,46%.

В Урае явка выше средней по автономному округу — 36,38%. На выборы идут целыми семьями.

«Когда были маленькие, то день выборов ассоциировался с хорошим настроением и сладкой выпечкой, которую приносили родители. Теперь я сама мама. На участке сегодня очень много народу. А вообще атмосфера очень праздничная, у меня даже настроение поднялось после посещения избирательного участка. Ходила голосовать с сыном, так ему предложили развлечения, заговорили с ним, отвели порисовать за специальный столик. Сыну понравилось на выборах. Даже уходить не хотел», — поделилась впечатлениями с «Новостями Югры» жительница Урая Евгения Лустина.

Явка в автономном округе бьет все рекорды. Приходится даже задействовать дополнительные резервы в участковых комиссиях для того, чтобы ускорить выдачу бюллетеней и избежать очередей в помещениях для голосования, отметил на брифинге председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

По его словам, пока поступила всего одна жалоба, на размещение дополнительной информации о кандидате на стенде избирательного участка. Но при проверке сигнала нарушения законодательства не было выявлено.