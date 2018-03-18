Владивосток, 18 марта, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Приморском крае в 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись избирательные участки. Комиссии приступили к подведению итогов голосования на выборах президента РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Выборы. Приморский край

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Явка в Приморском крае на 18:00 по местному времени составила 55,44%. Проголосовали 817 806 избирателей. На выборах президента РФ в 2012 году явка избирателей в регионе была несколько выше — 56,97%.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК РФ обратил внимание на жалобы, поступившие из Приморья, о массовом вбросе бюллетеней в поддержку одного из кандидатов.

«Туда немедленно выехали работники краевого избиркома и прокуратуры. В 11:40 мы выйдем на связь с Приморским краем и проинформируем о принятых мерах», — заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

В Приморье в день выборов президента РФ работал 1321 стационарный избирательный участок и 41 — в местах временного пребывания людей. На 1 января 2018 года в регионе зарегистрировано 1 466 599 избирателей.