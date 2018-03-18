Ярославль, 18 марта, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Ярославской области опубликованы данные по явке избирателей на 12 часов дня. Она составила 26,16%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

1 Проголосовал и председатель облдумы Михаил Боровицкий

Что касается районов-лидеров, то здесь ситуация практически не изменилась. Самую высокую активность по-прежнему демонстрируют жители Первомайского района — там к полудню проголосовали 41,99% избирателей.

Самая низкая явка в Угличском районе — 26,01%.

В Ярославле явка достигла 24,48%.