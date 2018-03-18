Киев, 18 марта, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Власти Украины закрыли доступ к избирательным участкам на выборы президента России в связи с тем, что результаты волеизъявления людей не могли устроить Киев, заявила 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

По ее словам, планировавшие проголосовать на Украине граждане России видят, что там происходит, поэтому их «выбор был бы очевиден».

«Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог», — заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что действия властей Украины совершенно незаконны.

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Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что российских граждан не пропустят в диппредставительства для участия в выборах президента, так как Россия «намерена провести голосование на территории Крыма».

Кроме того, гражданам России не дают проголосовать на выборах и правые радикалы из националистических украинских организаций, которые блокируют доступ к дипломатическим представительствам РФ.

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