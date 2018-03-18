Вашингтон, 18 марта, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Зонд Juno получил изображение бури на северном полушарии Юпитера. Фотография опубликована на сайте NASA.

Missionjuno.swri.edu Фотография бури на северном полушарии Юпитера

Изображение было сделано в феврале 2018 года, когда аппарат приблизился к Юпитеру и находился на расстоянии примерно в 12 тыс. километров от облачного слоя планеты.

При этом учёные-любители обработали снимок с помощью фоторедактора, благодаря чему облака шторма получили розовую окраску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зонд Juno обнаружил изменения в Большом красном пятне Юпитера и проследил за тем, как меняется его облик. Исследователи сделали вывод, что площадь урагана постепенно сокращается, а его высота растёт.

Напомним, зонд Juno, предназначенный для исследования Юпитера, был запущен в августе 2011 года. На орбиту планеты он вышел в 2016 году, а в июле 2017 года аппарат впервые сделал снимки Большого и Малого красных пятен планеты.

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