Ульяновск, 18 марта, 2018, 12:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области явка выше, чем была на президентских выборах в 2012 году. За четыре часа в области выбор сделали более четверти избирателей, в то время как четыре года назад — 23,3%. Об этом свидетельствуют данные системы «ГАС Выборы», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ulyanovsk.izbirkom.ru Голосование в Ульяновской области

Согласно данным, к полудню в регионе проголосовали 25,04% избирателей. Это больше, чем было на президентских выборах в 2012 году, когда на участки за четыре часа пришли 23,33% избирателей. Но по сравнению с президентскими выборами 2008 года активность ниже: тогда к 12:00 часам проголосовали 38,2% избирателей.

Напомним, в регионе к президентским выборам изготовлено 1 019 266 избирательных бюллетеней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Поволжье за два часа минимальная активность избирателей отмечена в Ульяновской области, где на участки пришли 7,07% избирателей. Лидерами являются Чувашия и Татария, где к 10:00 часам проголосовали соответственно 18,18% и 15,98% избирателей.

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