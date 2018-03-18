Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 12:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге явка на выборах президента России к полудню 18 марта составила 16,24%. Об этом сообщила заместитель председателя Городской избирательной комиссии Алла Егорова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосвание в Петербурге

В абсолютных цифрах в Северной столице к 12:00 проголосовали более чем 573 тыс. 700 человек.

Заметим, в 2012 году к этому часу голоса отдали 10,62% избирателей.

Количество зарегистрированных избирателей в Петербурге составляет 3 млн 519 тыс. 424 человека. Около 395 тыс. человек написали заявления о голосовании по месту нахождения.

Как сообщалось ранее, на 10:00 явка избирателей на президентских выборах составила 4,66% (в 2012 году — 2,51%).