Хабаровск, 18 марта, 2018, 13:02 — ИА Регнум. В Хабаровском крае завершилось голосование на выборах президента РФ в 20:00 по местному времени (13:00 мск). По данным избиркома Хабаровского края на 18:00, явка избирателей на участки для голосования составила 59,82%. Это на 3,72% выше, чем на выборах президента России в 2012 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валерия Хамраева ИА REGNUM Голосование

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Безусловным чемпионом по явке стал Комсомольский район — там на избирательные участки к 18:00 пришли 81,38%. Это даже больше, чем в 2012 году, — 79,20%. Сам город Комсомольск-на-Амуре продемонстрировал куда более низкую явку, хотя тоже весьма неплохую — 62,21%.

На втором месте по явке Аяно-Майский район, один их самых отдаленных в Хабаровском крае — там на участки пришли 77,47% избирателей.

Довольно высокую явку продемонстрировал и свободный порт Ванино — 62,93%.

Самой низкой оказалась явка в Николаевском районе — 53,91%.

Как сообщало ИА REGNUM, рост явки в ходе кампании по выборам президента России продемонстрировали все регионы Дальнего Востока, без исключения. По мнению экспертов, это результат продуманной работы ЦИК, разрешения работодателям подвозить своих работников на участки, грамотный подход к организации выборов в регионах.