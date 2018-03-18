Барнаул, 18 марта, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Кого только не встретишь сегодня, 18 марта, на избирательных участках в Барнауле. К примеру, представители алтайской Федерации «Белые медведи» пришли голосовать в купальных костюмах и шортах. В таком виде любители зимнего плавания шокировали избирателей в школах №№ 113 и 107 Ленинского района Барнаула. Свои голоса за сильного и здорового президента России отдали восемь закалённых сибиряков.

Алексей Спесивцев ИА REGNUM Алтайские моржи на избирательном участке в Барнауле

Кстати, многие, кто уже принял участие в голосовании, отмечают небывалое ощущение чего-то значительного и волнующего. Градус настроения повышает не по-сибирски ласковое солнце и начавший таять снег.

Депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев:

«Конечно сходил, проголосовал, почувствовал удовлетворение от выполнения гражданского долга. С гордостью поставил галочку и на сто процентов уверен, что мой выбор правильный».

Руководитель группы «Аграрный бизнес» в региональном отделении Народного фронта Александра Босяк:

«Очень много людей. Все довольные. Хорошая погода».

Связист Андрей Карташов:

«Проголосовал, потому что хочу перемен к лучшему».

Напомним, Россия сегодня, 18 марта, выбирает президента. По состоянию на 15:00 (местн.) явка составила 51%. В соседней Республике Алтай к этому часу проголосовало 50,46% избирателей. ИА REGNUM ведет online-трансляцию.

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