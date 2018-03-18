Новосибирск, 18 марта, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах президента в Новосибирской области начинает активно расти. На 15:00 часов (время местное) она составила уже 42,64% (915 829 избирателей), хотя на 12:00 часов была 19,95%, а на 10:00 — 5,27%. Для сравнения, на выборах в 2012 году к 15:00 часам в Новосибирской области проголосовало 39,89% избирателей.

Анна Алябьева ИА REGNUM Избирательный участок №1703 в Кировском районе Новосибирска

«Лидером голосование к этому времени стал Здвинский район, на участки пришли 66% избирателей. На втором месте Кочковский район — 60% голосующих, на третьем месте — Северный район — 56, 23%. В городе Новосибирске активнее всего голосуют жители Железнодорожного района — 44,25%, на втором месте — Советский район — 41,53%, на третьем — Калининский район — 41,46%», — сообщил новосибирский Избирком.

Отметим, что на территории региона с 8:00 утра и до 20:00 вечера (время местное) открыты 2029 избирательных участков, 598 из них в городе Новосибирске. Количество наблюдателей на выборах президента в регионе — около 8 тыс. человек, в том числе представители от ОБСЕ Маркус Кроттмайер (Австрия) и Моника Луонго (Италия).

Численность избирателей в Новосибирской области — 2 млн 130 тыс. 973 человека.