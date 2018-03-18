Пермь, 18 марта, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Пермском крае международные наблюдатели отмечают честность и открытость проводимых выборов президента России. По словам иностранцев, выборы проходят законно и демократично, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Permkrai.ru Представители избиркома Пермского края и международные наблюдатели

«Российские выборы идут очень открыто и честно. Никаких ограничений и препятствий для избирателей не выявлено», — сделал вывод из своих наблюдений представитель Монгольской народной партии Нинж Дэмбрэрэ. Он впервые присутствует на президентских выборах. До этого он несколько раз работал в качестве иностранного наблюдателя на думских и парламентских выборах в нескольких странах мира, в том числе в США.

Международный эксперт из Сербии Милош Джурин признался, что имеет большой опыт, поскольку побывал во многих странах мира на выборах и ему есть, с чем сравнивать.

«Я много изучал выборы в мире, и особенно в России. Сегодня мы уже побывали на двух избирательных участках и посетим еще несколько. Я думаю, что выборы проходят законно и демократично, люди приходят, регистрируются, получают избирательный бюллетень, голосуют за своего кандидата и опускают бюллетень в урну», — сказал Милош Джурин.

Напомним, в России 18 марта проходят выборы президента. Кампания отличается от предыдущих тем, что отказались от открепительных удостоверений. Теперь избиратели могут голосовать не по прописке, а по месту пребывания. В Прикамье таких избирателей более 115 тыс. человек. Безопасность порядка 2 миллионов избирателей в регионе в день выборов обеспечат почти 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Добавим, что ближе к полудню (10:00 мск) в Пермском крае началась метель, однако на территории региона сохраняется активность электората. Так, на 12:00 проголосовали 25,13% избирателей, тогда как 4 марта 2012 года на президентских выборах явка составляла 15,26%.