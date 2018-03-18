Великий Новгород, 18 марта, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин проголосовал за президента России на избирательном участке № 1126, расположенном на улице Щусева в Северном микрорайоне Великого Новгорода. На выборы он пришёл вместе с супругой. Причём, как сообщает сетевое издание «53 новости», главе региона пришлось постоять в очереди за избирательным бюллетенем.

Novreg.ru Андрей Никитин голосует на избирательном участке

Очередь на избирательном участке зафиксировали и видеокамеры, установленные на этом участке, — всего в регионе видеотрансляция ведётся с 220 участков с охватом избирателей более тысячи человек.

Напомним, мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев тоже проголосовал на выборах президента России в числе первых избирателей — на участке в средней школе №8 в Великом Новгороде.

Читайте также: Мэр Великого Новгорода: «Результаты выборов — барометр настроений»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области явка на 10:00 составила 7,68%, в Великом Новгороде — 5,48%. Это выше, чем на президентских выборах 2012 года, когда к этому часу в целом по области явка составляла 6,25%, а в Великом Новгороде — 4,36%.