Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 12:24 — ИА Регнум. «Явка» наблюдателей от Общественной палаты Санкт-Петербурга на участки для голосования 18 марта составила 100%. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Нина Кукурузова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы 18 марта 2012 года

Кукурузова пояснила, что палата обучила более 4 тыс. человек, которые сегодня работают в две смены — по 2 тыс. человек одновременно. Напомним, в целом, по данным Горизбиркома, в Петербурге на выборах зарегистрировались около 10 тыс. наблюдателей.

«На мой взгляд, это люди более чем ответственные, положительные. Вообще, считаю, что в Петербурге очень социально-ответственное общество, так было всегда», — сказала Кукурузова.

Кто-то из наблюдателей заболел, однако на этот случай у Общественной палаты был готов резерв из добровольцев. Кукурузова напомнила, что все участники трудятся на общественных началах.

«На сегодня явка у нас на пунктах 100%. Есть вопросы (к УИК — прим.ред.), которые мы решаем сразу. Всё время находимся в мониторинге с нашими наблюдателями, за каждым районом закреплен от Общественной палаты ответственный. Кроме того, держим связь с общественными советами районов, которые тоже дают нам информацию», — сказала Кукурузова.

Так, пояснила она корреспонденту ИА REGNUM, в одном из УИК Приморского района наблюдателю показалось, что он заметил вброс бюллетеней в урну, ответственная группа выехала на место. Также есть случаи, когда избирателей не оказывается в списках.

«Мы работаем в рамках тех полномочий, которые нам даны», — добавила Кукурузова.

Напомним, в Петербурге на 10:00 явка избирателей на президентских выборах составила 4,66% от общего числа внесенных в списки для голосования. Это почти вдвое больше, чем показатель на 10:00 на предыдущих президентских выборах 2012 года.