Южно-Сахалинск, 18 марта, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Участки для голосования закрылись на Сахалине и Курилах ровно в 20:00 по островному времени (12:00 мск). По данным на 18:00 явка избирателей в регионе составила 56,61%. Это на 5,09% выше, чем на выборах 2012 года. Окончательный результат будет известен к утру 19 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Избирательный участок

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Активнее всего голосовали на Курилах — там явка превысила 70%, а также в Ногликах, где явка едва не «дотянула» до 70-процентной отметки.

Три муниципалитета островного региона не смогли перешагнуть даже 50-процентный порог — это Долинск, Холмск и Углегорск.

Очень активно, в отличие от прежних двух кампаний, голосовал Южно-Сахалинск — явка в островной столице на 18:00 составила 56,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, эта кампания по выборам президента стала самой первой с 2008 года, когда регионам ДФО удалось переломить тенденцию к снижению явки. По мнению ряда экспертов, активнее всего голосовали там, где есть экономический рост. Сахалин в эту схему вписывается как нельзя лучше. Однако в других регионах активнее всего, причем не в первый раз, голосовали жители самых отдаленных северных районов, где особого роста, как экономического, так и социального, не наблюдается.

Еще один фактор, который позволил повысить явку, — грамотный подход к организации выборов. В ходе сегодняшнего голосования жители Сахалина и Курил впервые увидели, что выборы могут быть яркими и праздничными. На регион пролился настоящий звездный дождь — вместе с жителями сахалинских районов голосовали звезды российского театра, кино и эстрады. И это дало результат.

Напомним, в 2008 году на выборы президента в островном регионе пришли только 52,90% избирателей, а в 2012-м и того меньше — 51,52%