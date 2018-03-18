Новосибирск, 18 марта, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Жители Новосибирской области на выборах президента РФ голосуют активно. На 15:00 (время местное) явка новосибирских избирателей составила 42,50%, в 2012 году — 39,89%.

Анна Алябьева ИА REGNUM Избирательный участок №1702 в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Голосование в Новосибирске

На избирательном участке №1702 в городе Новосибирске корреспонденту ИА REGNUM также отметили, что в этом году их избиратели активнее, чем на предыдущих выборах.

Участок №1702 расположен в помещении гимназии №7 в Кировском районе Новосибирска. Здесь же ещё один участок — №1703.

«Я пришла на выборы потому, что мне хочется, чтобы мой голос был учтён при выборе нашего президента. Мы всегда ходим на выборы. Вот приобщаем младшее поколение с детства», — отметила ИА REGNUM жительница Новосибирска Ирина, которая пришла на избирательный участок со своим ребенком.

Анна Алябьева ИА REGNUM На 15:00 часов явка новосибирских избирателей составила 42,50%

Анна Алябьева ИА REGNUM Участок №1702 расположен в помещении гимназии №7 в Кировском районе Новосибирска

Галина Ивановна на выборы ходит регулярно.

«Я всегда хожу на выборы. Сознательно. Я считаю, что явка должна быть, это говорит о легитимности выборов. Чем больше людей пришло, тем явственнее выбор», — отметила она.

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск голосует

Галина Ивановна говорит, что раньше выборы были праздником для всех, с улыбкой вспоминает работу буфета.

«Сейчас уже такого праздничного настроение нет. Потому что мы уже привыкли, выборы часто у нас, то депутатов, то местных выбираем. Это уже такой обыденностью стало. Но всё равно, мы же граждане, мы должны сознательность проявлять свою», — сказала женщина.

Анна Алябьева ИА REGNUM Избирательный участок №1702 в Новосибирске

Пожилая жительница Новосибирска Татьяна Вениаминовна уже давно не ходила на выборы, но в этом году решила, что её голос может быть важен.

«Я думаю, всё же стоит ходить на выборы. Я много лет не ходила на выборы. Сейчас же я пришла, потому что не хочу, чтобы к власти пришли те, кто могут страну погубить», — отметила она.

Анна Алябьева ИА REGNUM Участок №1702 расположен в помещении гимназии №7 в Кировском районе Новосибирска

Отметим, что явка избирателей в Новосибирской области на 15:00 часов составила 42,50%, в 2012 году к этому времени — 39,89%. Жители Новосибирской области стали активнее приходить на участки, на 12:00 часов явка была 19,95%, а на 10:00 часов — 5,27%.