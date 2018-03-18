Москва, 18 марта, 2018, 12:16 — ИА Регнум. На избирательном участке в Пресненском районе столицы проголосовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отдал свой голос на участке в школе № 1241, расположенной на улице Николаева.

Mos.ru Сергей Собянин

После того, как градоначальник опустил свой бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), он поблагодарил представителей Общественной палаты за то, что на выборах главы государства практически на каждом участке присутствуют независимые наблюдатели.

Он также поздравил присутствующих с праздником, подчеркнув, что день выборов президента страны является значимым днём как для Москвы, так и для России в целом. По его словам, в Москве работают свыше 3,6 тыс. избирательных участков, на которых установлены «качественные системы видеонаблюдения».

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Также мэр столицы отметил, что 18 марта проводится крупнейшая за всю историю города ярмарка: на 1,5 тыс. участков работают торговые киоски и анимация.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области в 20:00 по местному времени (12:00 по мск) закрылись 88 избирательных участков. В регионе завершилось голосование на выборах президента РФ.

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Явка на голосование в области составила (по данным на 18:00 по местному времени) 65,72% или 67 тыс. 623 избирателя. Это на 12,8% больше, чем на президентских выборах в 2012 году.