Владикавказ, 18 марта, 2018, 12:09 — ИА Регнум. В Северной Осетии активность избирателей на выборах президента РФ превышает показатель 2012 года на это же время на 4%. Так, если к 10:00 на прошлых выборах в республике к избирательным урнам пришло 9,40% избирателей, то сегодня, 18 марта, отдали свой голос за будущего президента РФ уже 13,29%.

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Напомним, в Северной Осетии в 08:00 открылись 347 постоянных избирательных участков. также действуют более 20 участков в местах временного пребывания граждан: в больницах, воинских частях, СИЗО, на вокзалах и в аэропорту.

Численность избирателей Северной Осетии составляет 512 629 человек, среди них около трех тысяч молодых людей, которые будут участвовать в выборах впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, на 178 участках установлены видеокамеры с возможностью онлайн-трансляции в сети Интернет. 62 избирательных участка оборудованы КОИБами — комплексами обработки избирательных бюллетеней.