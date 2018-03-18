Екатеринбург, 18 марта, 2018, 12:10 — ИА Регнум. В Свердловской области явка избирателей по данным на 12:00 по местному времени (10:00 по мск) составляет 25,8%. Об этом сообщил журналистам глава свердловской избирательной комиссии Валерий Чайников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Глава свердловского Облизбиркома Валерий Чайников

Председатель облизбиркома подчеркнул, что по сравнению с 2012 годом жители Свердловской области голосуют активнее. Он напомнил, что на выборах президента 4 марта 2012 года в полдень проголосовали 17,8% избирателей Свердловской области. Также он подчеркнул, что активно начали голосовать жители областного центра и Нижнего Тагила.

В пресс-службе облизбиркома сообщили, что к полудню по местному времени на «горячую линию» поступило 51 обращение. Граждане уточняли местонахождение избирательных участков, как проголосовать без регистрации или на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по данным на 10:00 по местному времени (8:00 по мск) на избирательные участи пришли сделать свой выбор 8,59% свердловчан и это почти в два раза больше чем на выборах президента в марте 2012 года.