Санкт-Петербург, 18 марта, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в Санкт-Петербурге на выборах президента РФ. Она пришла на избирательный участок на Таврической улице в центре города вместе с сыном, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко на выборах в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Пресс-подход Валентина Матвиенко

«Я традиционно здесь с сыном, голосую всегда в Петербурге, не отрываясь от города, всегда в родном городе», — сказала Матвиенко.

По ее словам, сегодня «мы выбираем президента страны, выбираем прямым голосованием, выбираем будущее страны, будущее каждой семьи, каждого человека, поэтому, на мой взгляд, очень высока ответственность сегодняшнего голосования».

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко на выборах в Петербурге

«Сегодня сделано в стране всё для того, чтобы выборы были транспарентные, прозрачные, чтобы исключить любые возможности человеческого фактора для фальсификации выборов, — сказала Валентина Матвиенко. — Каждый гражданин может быть уверен, что его голос точно будет услышан и пойдёт тому кандидату, за которого он голосовал».

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко на выборах в Петербурге

Напомним, в 2003—2011 годах Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга, а сейчас представляет город в верхней палате парламента.