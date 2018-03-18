Ярославль, 18 марта, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославской области по состоянию на 10 часов утра явка составила 8,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Yarregion.ru Избиратели проявляют активность

Интерес к выборам Президента в этом году выше, чем в 2012. В 2012 году в это же время явка составляла 5,3%.

Самая высокая явка — 17,63% — по состоянию на 10 часов утра зафиксирована в Первомайском районе. На втором месте с 17,16% идет Мышкинский район.

По Ярославлю явка составляет 8,71%. Наибольшую активность проявляют жители Ленинского района (9,28%), за ним идут Заволжский и Дзержинский районы (9,01% и 8,13%).