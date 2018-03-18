Чебоксары, 18 марта, 2018, 11:47 — ИА Регнум. В Чувашии явка избирателей выше, чем было в прошлые президентские выборы. За два часа проголосовали более 18% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные «ГАС Выборы».

На 10:00 часов явка в Чувашии составила 18.18%. Это значительно выше, чем было на аналогичное время на прошлых президентских выборах: в 2012 году за два часа проголосовали 11,23% избирателей, в 2008 году — 11,26%. В республике в этом году прогнозируют высокую явку.

Согласно данным ЦИК Чувашии, наибольшая явка зарегистрирована в республике в Красноармейском районе (32,67%), Батыревском районе (30,73%) и Вурнарском районе (29,86%). Минимальная активность отмечена в Калининском районе Чебоксар (12,53%) и Алатыре (12,95%).

Напомним, в 2012 году в целом по Чувашии явка составила 73,64%, в 2008 году на избирательные участки пришли 73,44% избирателей, в 2004 году гражданский долг исполнили 66,67% избирателей, в 2000 году — 70,81%.

Cap.ru Голосование в Чебоксарах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в республике сформировано более 1,1 тыс. избирательных комиссий, на начало года в регионе насчитывалось 934 135 избирателей.