Калининград, 18 марта, 2018, 12:01 — ИА Регнум. На избирательные урны на нескольких участках в Калининградской области наклеен герб с символами немецкой истории. В этом можно убедиться, посмотрев видеозапись на портале nashvybor2018.ru с участков в Гурьевском городском округе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стоп-кадр nashvybor2018.ru Герб с тевтонским мечом и посохом католического епископа на избирательной урне в Калининградской области.

Речь идет о муниципальном гербе, утверждённом Гурьевским районным Советом депутатов в 1997 году. Частично герб вобрал немецкие символы несуществующего ныне города Нойхаузен (ныне Гурьевск). Прежде всего, это посох Самбийского католического епископства и меч Тевтонского ордена, потопившего в крови прусские племена.

Стоит отметить, что еще полгода назад проблематично было наносить на ящики для бюллетеней даже герб Российской Федерации. Депутат Госдумы Виктор Пинский в ноябре 2017 года заявлял, что несмотря на то, что использование российской символики «подчеркивает важность участия в выборах гражданина, который, голосуя, по сути, решает судьбу страны», «до сих пор было проблемой, если избирательные комиссии пытались нанести изображение герба на урны для голосования».

В калининградском же случае на урне наклеена символика, которая отражает историю совсем не Российского государства.

После обращения корреспондента ИА REGNUM в облизбирком символику сняли с урн на участке №113 в пос. Матросово (см. фото до и после). Однако в ряде помещений «тевтонский герб» остался, например, в УИК № 111 в пос. Орловка.

Стоп-кадр nashvybor2018.ru Герб с тевтонским мечом продержался до звонка нашего корреспондента

Стоп-кадр nashvybor2018.ru Теперь на участке № 113 герб убран

ИА REGNUM дополняет, что проблема с муниципальными гербами, повторяющими символы крепостей Тевтонского ордена или городов Королевства Пруссия, в Калининградской области носит массовый характер.

В частности, герб города Багратионовска полностью копирует личный герб семьи рыцарей фон Плауэнов, уничтожавших прусское население (на гербе изображены три тевтонских креста, восходящие к эпохе первых крестовых походов, по сути, первого «Дранг нах Остен»).

На гербе города Черняховска вообще изображены иностранные буквы G.F., взятые с личной печати германского маркграфа Георга Фридриха.