Ростов-на-Дону, 18 марта, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области сделал свой выбор. Василий Голубев прибыл на избирательный участок №152 в Аксайском районе вместе с супругой Ольгой. Глава региона отметил активность избирателей на Дону.

Donland.ru Донской губернатор отдал свой голос

«Настроение прекрасное! Сегодня с утра очень много людей пришли на избирательный участок. Люди хотят исполнить свой гражданский долг. Мне кажется, все избиратели связывают сегодняшний день с будущим своей страны и своим будущим, будущим своих детей. И я хотел бы пожелать всем, чтобы эти надежды сбылись, а избранный президент реализовал обещания, которые он давал избирателям», — сказал губернатор.

Напомним, за президента России в Ростовской области проголосовали уже 8,48% человек, что превышает явку избирателей на президентских выборах 2012 года. Так, шесть лет назад на избирательные участки Дона к 10:00 пришли 5,35% голосующих.

Сами участники голосования отмечают, что в 2018 году избиратели выстраивались в очередь задолго до открытия участков, наплыв голосующих не снижается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области открыты двери 2 тыс. 627 избирательных участков. Более 3 млн 239 тыс. человек на Дону имеют право голоса, из них 45,5 тыс. — молодые люди, принимающие участие в голосовании впервые. На 135 избирательных участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), 29 участков в Таганроге оснащены комплексами электронного голосования (КЭГ). В муниципалитетах работают камеры видеонаблюдения с трансляцией в интернете.