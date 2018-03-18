Пермь, 18 марта, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Известный пианист Денис Мацуев в день выборов президента России, 18 марта, проголосовал на избирательном участие в Перми, использовав своё право проголосовать не по прописке, а по месту нахождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края. В Перми с 15 по 18 марта проходит восьмой Международный фестиваль Дениса Мацуева в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Пресс-служба губернатора Пермскогок рая Пианист Денис Мацуев проголосовал в Перми

Денис Мацуев отметил, что Новый год, день рождения, выборы выпадают у него в жизни на период гастролей, когда он находится вдали от дома.

«Пермь для меня это очень родное место, я здесь был более 30 раз. У нас давно любовь и контакт с любимой пермской публикой, поэтому для меня голосовать сегодня здесь — некий знак, потому что это для меня очень близкий город, очень родные люди, потрясающая публика», — сказал музыкант.

По его словам, выборы — это всегда праздник. Пианист поделился воспоминаниями, когда в детстве ходил на выборы с семьёй:

«Я помню с самого детства, когда ходил с родителями, с бабушкой и дедушкой на выборы, там всегда были очень вкусные буфеты. Это я запомнил на всю жизнь».

Напомним, что 18 марта в России выбирают президента. Особенностью этой кампании является отказ от открепительных удостоверений. Теперь избиратели могут проголосовать не по прописке, а по месту нахождения. Для этого заранее надо было подать заявления через портал госуслуг, МФЦ или участковые комиссии. Возможностью голосовать в Прикамье решили воспользоваться более 115 тыс. человек, — 6% от всех избирателей края.