Элла Памфилова ответила на претензии по «аномальной явке» на Камчатке
Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2018, 11:20 — ИА Регнум. По сравнению с 2012 годом в России в 2018 году в четыре раза увеличилось количество участков, где могли бы проголосовать лица с ограниченными возможностями. Об этом 18 марта сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме того, она отметила, что её поразили претензии некоторых критиков президентских выборов. В частности, звучали критические замечания по поводу того, что в Камчатском крае на участке №167 с 08:35 была отмечена «аномально высокая явка» — пришли «десятки избирателей». Отвечая на эту критику Памфилова заявила, что не видит в этом ничего аномального, и утром в столице также наблюдала у избирательных участком большое скопление народа.
В ЦИКе дали дополнительные разъяснения по ситуации. Оказывается, утренний приток избирателей объясняется метеорологическим прогнозом — люди ждут циклона днём и поэтому решили прийти проголосовать с утра.
В свою очередь Памфилова также отметила, что 18 марта на сайт ЦИК была совершена DDos-атака, источники которой находились в 15 странах.
Напомним, что по данным ЦИК, на выборах президента РФ досрочно уже проголосовали 205 тыс. избирателей, в то время как в предварительные списки были внесены 175 тыс.