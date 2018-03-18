Петропавловск-Камчатский, 18 марта, 2018, 11:20 — ИА Регнум. По сравнению с 2012 годом в России в 2018 году в четыре раза увеличилось количество участков, где могли бы проголосовать лица с ограниченными возможностями. Об этом 18 марта сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Кроме того, она отметила, что её поразили претензии некоторых критиков президентских выборов. В частности, звучали критические замечания по поводу того, что в Камчатском крае на участке №167 с 08:35 была отмечена «аномально высокая явка» — пришли «десятки избирателей». Отвечая на эту критику Памфилова заявила, что не видит в этом ничего аномального, и утром в столице также наблюдала у избирательных участком большое скопление народа.

В ЦИКе дали дополнительные разъяснения по ситуации. Оказывается, утренний приток избирателей объясняется метеорологическим прогнозом — люди ждут циклона днём и поэтому решили прийти проголосовать с утра.

В свою очередь Памфилова также отметила, что 18 марта на сайт ЦИК была совершена DDos-атака, источники которой находились в 15 странах.

Напомним, что по данным ЦИК, на выборах президента РФ досрочно уже проголосовали 205 тыс. избирателей, в то время как в предварительные списки были внесены 175 тыс.