Саратов, 18 марта, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Губернатор Валерий Радаев принял участие в голосовании на выборах президента России. Глава региона прибыл на избирательный участок в пос. Юбилейный, где исполнил свой гражданский долг, сообщает пресс-служба главы региона.

Saratov.gov.ru Губернатор Радаев голосует за президента России

«Это событие государственной важности, и сегодня я, как гражданин страны, выполнил свой долг, проголосовал за сильную Россию, сильного президента, за реализацию главной задачи, в центре которой — благополучие человека», — подчеркнул Валерий Радаев.

Глава региона также отметил высокую активность горожан на избирательных участках.

«Несмотря на погодные условия, выпавший обильный снег, люди очень активно проявляют свою гражданскую позицию. Если сравнивать с предыдущими выборами президента, — то явка намного больше», — сказал губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 10 утра, по данным ГАС «Выборы» (данные ввели 9 из 50 избиркомов), в голосовании в Саратовской области приняли участие 6,21% избирателей. На выборах президента РФ в 2012 году на 10 утра в Саратовской области проголосовали 6,48% избирателей.

Глава региона также принял участие в рейтинговом голосовании проектов территорий для благоустройства. Всего в Саратове представлено 14 проектов.

«Сегодня саратовцы принимают участие в голосовании за обустройство городского пространства. По инициативе наших жителей определено 14 проектов, и нужно выбрать приоритеты. Сегодняшнее голосование — пример того, как на территории области работают гражданские инициативы, как представлена позиция наших жителей. Мы видим, как много сделано в направлении благоустройства, видим, что ожидания земляков оправдываются — и это очень важно», — отметил глава региона.

Ранее проголосовал глава Саратова Михаил Исаев. Руководитель муниципалитета посетил избирательный участок вместе с супругой, а также с дочерью, для которой эти выборы стали первыми.

«Сегодня в нашей стране проходит важное событие — выборы президента. В Саратове сделано все необходимое для того, чтобы эта процедура прошла открыто и прозрачно», — сказал Исаев.

Глава города также прокомментировал свой выбор в рейтинговом голосовании:

«Как житель Заводского района, я выбрал сквер имени Гагарина и парк СПЗ-3 (им. Марины Расковой). Кроме того, проголосовал за пешеходную зону по улице имени Рахова. Работы по благоустройству данного объекта нужно завершить — организовать парковочные карманы, отремонтировать тротуары, инженерные коммуникации, то есть привести в порядок улицу от фасада до фасада».

Напомним, в Саратове проходит рейтинговое голосование, где жители могут выбрать, какую территорию будут благоустраивать в этом году. Сделать свой выбор, отметив в бюллетене одну или несколько территорий, можно на любом из счетных участков, которые расположены по адресам избирательных участков. При себе достаточно иметь паспорт с саратовской регистрацией. Минимальный возраст участия в рейтинговом голосовании — 14 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 8:00 18 марта в области открылся 1891 избирательный участок, на 625 участках установлены системы видеонаблюдения. Правопорядок в день выборов обеспечивают 7 тысяч сотрудников полиции. Избирательные участки работают до 20:00.