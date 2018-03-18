Ростов-на-Дону, 18 марта, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В Ростовской области, по имеющейся на 10:00 информации, сделали выбор в пользу того или иного кандидата в президента России 8,48% избирателей. По сравнению с выборами главы государства 2012 года, активность жителей Дона выросла вдвое. Для сравнения: в 2012 году на избирательные участки Ростовской области к 10:00 пришли 5.35% избирателей, сообщает ИА REGNUM.

Ikro.ru Выборы на Дону

«Я пришёл на участок в прекрасном настроении. Мы хорошо подготовились, — везде на участках есть свет, вода, газ, царит праздничное настроение. Судя по данным, которые поступают сейчас, активность избирателей в этом году в два раза выше, чем в 2012-ом», — цитирует председателя донского Избиркома Андрея Бурова портал 161.ru.

Сами участники голосования отмечают, что избиратели выстраивались в очередь задолго до открытия участков.

Читайте подробности здесь: Россия выбирает президента: трансляция ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 8:00 в Ростовской области открылись 2 тыс. 627 избирательных участков. Правом голоса обладают более 3 млн 239 тыс. избирателей, из них 45,5 тыс. человек, которые примут участие в голосовании впервые в жизни.

На 135 избирательных участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), 29 участков в Таганроге оснащены комплексами электронного голосования (КЭГ). Во всех муниципалитетах работают камеры видеонаблюдения с трансляцией в интернете.

Более 500 волонтеров работают в участковых комиссиях в рамках проекта «Дорога на выборы» — они помогают людям с ограниченными физическими возможностями добраться до помещений для голосования.

Избирательные участки на Дону закроются ровно в 20:00.