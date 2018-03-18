Ульяновск, 18 марта, 2018, 11:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области опубликованы первые данные по явке избирателей на президентских выборах. По состоянию на 10 часов утра проголосовали более 7% избирателе, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные «ГАС Выборы».

Ulyanovsk.izbirkom.ru Выборы в Ульяновской области

Всего в регионе к президентским выборам изготовлено 1 019 266 избирательных бюллетеней. За два часа в регионе проголосовало 7,07% избирателей. Это выше, чем было в 2012 и 2008 годах, когда по состоянию на 10 утра свой выбор сделали соответственно 6,09% и 6,97% избирателей. Отметим, что на президентских выборах в 2012 году явка в Ульяновской области составила 63,52%, в 2008 году — 62,17%, в 2004 году — 61,47%.

Напомним, в регионе работают 989 избирательных участков, в том числе 982 — постоянных, семь — временных, образованных в шести медицинских стационарах и в воинской части. Веб-камеры установлены на 412 избирательных участках.

18 марта в России выбирают президента. При этом ульяновцы смогут проголосовать не только за кандидата на пост главы государства, но и за благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».