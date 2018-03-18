Кызыл, 18 марта, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол 18 марта проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №86 «Западный». Он прибыл туда с супругой и отцом, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Gov.tuva.ru Глава Тувы Шолбан Кара-оол (в центре)

«Как здорово, что сегодня у нас солнечный день, радостная атмосфера и очень оживленное голосование на выборах президента. Мы по традиции с супругой приехали на наш родной участок, а здесь так многолюдно с самого утра. Так и должно быть, ведь мы выбираем человека, который будет возглавлять наше государство, руководить нами, строить нашу жизнь. Как сказал сегодня мой отец, мы голосуем за счастье и за детей. Он прав, мы голосуем за хорошее будущее и для следующих поколений в том числе!», — прокомментировал руководитель республики.

Между тем по состоянию на 10 утра по местному времени в Туве проголосовали более 46 тыс. человек. Это 26,87% от общего числа избирателей. К полудню явка в регионе достигла 47,60%.

Напомним, на выборах президента России в 2012 году явка в Туве к полудню составляла 38,15%.