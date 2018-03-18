Пермь, 18 марта, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Губернатор пермского края Максим Решетников проголосовал в Перми около 12:00 местного времени (10:00 мск) на избирательном участке, который расположен в Пермском педагогическом университете. Он отметил удобство нового порядка голосования — по месту нахождения, а также повышенную активность избирателей сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба губернатора Пермского края Губернатор и международные наблюдатели на избирательном участке в Перми

«Люди идут голосовать, идут с удовольствием. Важно, что новый порядок голосования — по месту пребывания запущен, и он оказался очень удобным», — сказал глава региона и добавил, что в крае подано более 120 тыс. человек изъявили желание голосовать не по прописке.

Максим Решетников призвал пермяков прийти на избирательные участки семьями и проголосовать.

«Настроение праздничное, все спокойно, все нормально. Потратить 15 минут и обеспечить спокойное развитие края, родных городов на ближайшие шесть лет», — сказал губернатор и выразил надежду, что высокая явка в регионе сохраниться до конца дня.

Напомним, в России 18 марта проходят президентские выборы. На 10:00 местного времени явка в крае вдвое превысила показатель предыдущих выборов президента России.