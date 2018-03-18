Ставрополь, 18 марта, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Жители Ставропольского края 18 марта на выборах президента РФ голосуют гораздо активнее, чем на предыдущих выборах. Таким наблюдением с корреспондентом ИА REGNUM поделилась сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, которая специально прилетела из Москвы в Ставрополь, чтобы проголосовать по месту прописки. На избирательный участок Ольга Тимофеева пришла уже утром вместе со своими родителями.

Марина Каширская ИА REGNUM Кабинки в ожидании избирателей

«Я голосую всегда там, где прописана, и сегодня прилетела из Москвы, потому что считаю правильным голосовать там, где живешь. Пришла на участок с родителями — это, можно сказать, семейная традиция», — рассказала Ольга Тимофеева.

«Это небольшой избирательный участок, он размещается в доме социального обслуживания ветеранов», — рассказала собеседница агентства.

По словам Ольги Тимофеевой, погода способствует явки — сейчас в Ставрополе уже +16.

«Сейчас я до сих пор недалеко от участка — очень много людей. Вижу и молодежь, и совсем молодые лица — те, кто приходит в первый раз голосовать, и по сравнению с другими выборами могу сказать: люди идут. Ставрополь и Ставропольский край голосуют активно».

Сегодня же в Ставрополе проходит рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды.

«Я проголосовала сегодня не один раз, а дважды, потому что сегодня у нас можно было проголосовать и выбрать сквер в рамках программы благоустройства. Это очень хорошая история, когда люди могут выбрать территорию, которую будут благоустраивать».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта проходят выборы президента РФ. В Ставропольском крае в списки избирателей включены 1 млн 943 тыс. 263 жителя. Эти выборы, как заявил ранее журналистам глава краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов, самые технологичные: 63 участка в крае оснащены КОИБами, на 70% участков установлены камеры видеонаблюдения, трансляция будет вестись на сайт ЦИКа. Кроме того, использование QR-кодов позволит и исключить ошибки при подсчёте голосов избирателей.