Великий Новгород, 18 марта, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Новгородской области к 10:00 на выборах президента РФ проголосовали 7,68% избирателей — более 38 тыс. человек. Как сообщается на сайте облизбиркома, наиболее высокая явка в первые два часа голосования — в Мошенском районе: 16,64%. Высокую активность демонстрируют также избиратели Волотовского района — 14,44% и Поддорского — 13,47%.

Kamgov.ru На выборах

В Великом Новгороде к 10:00 явка составила 5,48%.

Наименьшая активность наблюдается пока у избирателей Маловишерского района — 5,24%.

Отметим, что явка к 10:00 в Новгородской области выше, чем на президентских выборах 2012 года, когда к этому часу проголосовали 6,25% избирателей региона. Явка также значительно выше, чем на выборах губернатора Новгородской области в 2017 году — к 10:00 она составляла всего 3,38%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование на 544 избирательных участках Новгородской области продлится до 20:00.