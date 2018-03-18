Горно-Алтайск, 18 марта, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Более 3 тысяч жителей Республики Алтай сегодня, 18 марта, вышли на митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщает сайт республиканского правительства.

Сайт Правительства Республики Алтай Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» в Горно-Алтайске

В этом мероприятии, организованном по инициативе общественных организаций, приняли участие популярные исполнители Нина Колондина и Владимир Попошев, а также постоянные участники крупнейшего всероссийского фестиваля под открытым небом «Нашествие» группа «Nоль три» (Бийск).

«Народ Крыма проявил мужество и провел референдум по вопросу вхождения в состав России», — отметил в своём выступлении председатель регионального отделения Республики Алтай Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Аскар Тулебаев.

Также он подчеркнул, что гордится тем, что многие земляки-десантники, в числе которых кавалер Ордена мужества, десантник, разведчик Каир Тандыбаев, приняли участие в обеспечении безопасности референдума.

Со знаменательным событием жителей республики поздравили также член Общественной палаты РА, руководитель регионального общественного фонда «Общественные инициативы» Артур Сабин и председатель исполнительного комитета регионального отделения «Волонтеры Победы» Вадим Фефелов.

Напомним, 18 марта в России отмечают День воссоединения Крыма с Россией. Присоединение, а вернее — возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.