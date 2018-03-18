Нальчик, 18 марта, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков за нового президента Российской Федерации проголосовал одним из первых в республике. Он принял участие в голосовании на избирательном участке №107, расположенном в гимназии №14 города Нальчик, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Kremlin.ru Юрий Коков

«Вместе с жителями Кабардино-Балкарии, которые сегодня, уверен, примут активное участие в выборах, мы голосуем за стабильное будущее, за сильное государство, за великую страну, за красивейшую Кабардино-Балкарию и наш народ», — заявил Коков, опустив бюллетень в урну.

Читайте также: Кабардино-Балкария: Выборы президента РФ стартовали на 354 участках

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 марта, в Кабардино-Балкарии открыто 354 избирательных участков. За президента России смогут проголосовать 535 620 жителей региона, имеющих право на волеизъявление. Более восьми тысяч человек, не являющихся жителями республики, также изъявили желание принять участие в выборах президента на территории Кабардино-Балкарии.

Читайте также: На Эльбрусе открыт самый высокогорный избирательный участок