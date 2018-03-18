Одинцово, Московская область, 18 марта, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В выборах президента России принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Своё гражданское право высший иерарх РПЦ реализовал утром 18 марта на избирательном участке в подмосковном городе Одинцово.

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Патриарх Кирилл

Патриарх голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению. Заполнив полученный бюллетень, предстоятель РПЦ отправил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

В ходе беседы с журналистами, Кирилл подчеркнул, что надеется: выбор жителей России «поможет нам идти вперед, укрепляя внутреннее согласие в обществе, развивая наш суверенитет».

«Очень надеюсь, что мы пойдем по тому пути, который будет правильным, — и шествие по этому пути сделает нас лучше. С полной ответственностью хочу сказать, что наш народ достоин нового лучшего пути. Пусть Господь хранит Россию», — сказал он.

По словам пресс-секретаря патриарха священника Александра Волкова, патриарх следил за предвыборными дебатами, за заявлениями кандидатов, однако мнением об их программах не делился. Отметим, затем предстоятель РПЦ направился в Москву, где он будет служить Божественную литургию и освятит храм Воздвижения Креста Господня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии, у подножия Эльбруса открыт один из самых высокогорных избирательных участков в России. В селении Терскол, где проживают суть более 1 тыс человек, голосовать будут не только местные жители.

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Возможность поучаствовать в выборах президента РФ на этом избирательном участке предоставлена отдыхающим в Приэльбрусье туристам, а также пограничникам, проходящим службу в этом районе.