Киев, 18 марта, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Национальная полиция Украины (НПУ) и нацгвардия Украины (НГУ) ограничили доступ к дипломатическим учреждениям РФ в стране. Об этом сообщает МВД Украины на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«НПУ и НГУ обеспечивают общественный порядок и безопасность у дипломатических и консульских учреждений (РФ), — говорится в сообщении. — Согласно решению МВД и ноты МИД, доступ в помещения граждан РФ для голосования, кроме лиц с дипломатическим статусом, ограничен. Просим соблюдать законы».

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта 2018 г. глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что украинские силовики намерены не пускать российских граждан в дипломатические представительства РФ для участия в голосовании на президентских выборах — 2018.

По его словам, 18 марта сотрудники правоохранительных органов будут охранять дипломатические учреждения РФ, чтобы попасть туда могли только лица, обладающие дипломатическим статусом.

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