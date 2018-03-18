Уфа, 18 марта, 2018, 10:23 — ИА Регнум. В Башкирии по состоянию на 10:00 явка показатель явки избирателей составил 10,17%, сообщает ЦИК РФ. Глава республики Рустэм Хамитов также уже пришел на избирательный участок №109 в концертном зале «Башкортостан».

Glavarb.ru Глава Башкирии Рустэм Хамитов на избирательном участке

Участок, к которому приписан глава региона, оснащен новейшим комплексом обработки бюллетеней — КОИБ-2017. Устройство способно работать при отключении света на автономном питании в течение часа, и считывает бюллетени по специальному QR-коду.

Глава региона также принял участие в рейтинговом голосовании за городскую территорию, которую, по его мнению, необходимо в первую очередь благоустроить в Уфе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Конечно, сегодняшние выборы важны со всех точек зрения. Мы понимаем, что страна находится в не очень простой ситуации. Есть внешнее давление. Одновременно мы понимаем, что страна должна показывать образцы развития и движения вперёд. С этой точки зрения участие в выборах очень важно. Наше население своим голосованием должно показать, что небезразлично к судьбе страны и республики», — отметил Хамитов.

Впервые в своей жизни на избирательном участке вместе с Хамитовым будут голосовать 40 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Башкирии в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года открылись 3436 избирательных участков, из которых — 3 398 стационарные, а 38 — в местах временного пребывания избирателей.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ — 2010) в этот день использует 181 участковая комиссия, а на 33 участках Уфы и на пяти избирательных участках Уфимский район применяются КОИБ нового поколения.

Кроме того, 586 зданий, где находятся 780 помещений для голосования, оснащены стационарными рамками-металлодетекторами.