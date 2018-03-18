Красноярск, 18 марта, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Известный российский эстрадный певец Олег Газманов на выборах президента РФ голосует в Красноярске. По имеющейся информации — на избирательном участке №2310, в школе №151

Скриншот с Instagram.com Олег Газманов в Красноярске

«Доброе утро! Привёз #моиясныедни в Красноярск — еду голосовать здесь! Вечером концерт #крымскаявесна. Настроение отличное. Ответим врагам страны 100%-м голосованием. Покажем нашу сплочённость», — написал артист на своей странице в Instagram.

Также Олег Газманов, призывая избирателей сходить на выборы, приводит строчки из своей песни:

«Так было в России с далёких времён — чем выше давление, тем крепче бетон! И если опасность Державе грозит, становится Родина как монолит!!!»

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, жители России сегодня, 18 марта, выбирают президента. В Красноярском крае, по данным ЦИК РФ, явка на 12:00 (местное время) составила 24,85%. В регионе в этот день открылись 2202 избирательных участка.