Симферополь, 18 марта, 2018, 10:21 — ИА Регнум. В Севастополе на президентских выборах 18 марта работает 16 иностранных наблюдателей. Об этом журналистам заявил председатель городской избирательной комиссии Александр Петухов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

«Центральной избирательной комиссией аккредитовано 16 иностранных наблюдателей, которые со вчерашнего дня тут работают. Мы встречались со всеми и рассказывали о том, как всё происходит. Надеюсь, их информация будет объективной, основанной на их собственных впечатлениях относительно того, что они увидят», — заявил глава местного ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе с 08:00 работают 182 избирательных участка, на большинстве из них организовано видеонаблюдение с трансляцией в интернет. Всего в избирательных списках — более 325 тысяч человек, из них порядка 18 тысяч будут голосовать по месту нахождения.

Также напомним, что в Крыму на выборах президента Российской Федерации аккредитовано 43 международных наблюдателя из 20 стран.

В частности, на днях прибыли делегации из Финляндии и Франции.

«Я пока никаких проблем не вижу. Всё организовано для того, чтобы каждый человек отдал свой голос. Но западным странам это не нравится, мне стыдно наблюдать за этой информационной провокационной войной», — отмечал на днях правозащитник Йохан Бекман.