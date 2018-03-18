Чебоксары, 18 марта, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Глава Чувашии Михаил Игнатьев с супругой и сыном приняли участие в выборах президента России. Они пришли на свой избирательный участок в Чебоксарах, расположенный во дворце культуры им. П. Хузангая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев получат избирательный бюллетень

Отвечая на вопросы журналистов, глава республики подчеркнул, что в России «сегодня настоящий праздник»:

«Мы выбираем президента Российской Федерации. Я проголосовал за будущее России, за нашу сильную любимую страну, за будущее наших детей».

Михаил Игнатьев также отметил, что избирательные участки на территории всей республики ведут свою работу. И выразил благодарность «избирателям Чувашии, которые ответственно подходят к судьбе страны»:

«Рассчитываю, что выборы пройдут достойно».

Глава Чувашии также принял участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Cap.ru Голосование

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике сформировано более 1,1 тыс. избирательных комиссий. Для голосования на выборах президента РФ изготовлено 943 718 бюллетеней. Напомним, на 1 января 2018 года в республике насчитывалось 934 135 избирателей, общая численность населения региона превышает 1,2 млн человек.

Отметим, на президентских выборах в 2012 году в Чувашии явка составила 73,65%, проголосовало 703 031 избирателей. В 2008 году на выборах президента свой голос отдали 73,44% избирателей, в 2004 году — 66,67%, в 2000 году — 70,81%.