Нальчик, 18 марта, 2018, 10:16 — ИА Регнум. У подножия Эльбруса открыт один из самых высокогорных избирательных участков в России. В селении Терскол в Кабардино-Балкарии, где всего проживают 1163 человека, избирательным правом обладают 592 гражданина. Однако голосовать на участке № 355 будут также не только местные жители, сообщили в пресс-службе Эльбрусского района.

Эльбрус

Возможность поучаствовать в выборах президента России на этом участке предоставлена отдыхающим в Приэльбрусье туристам, а также военнослужащим и пограничникам, проходящим службу в этом районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 марта, в Кабардино-Балкарии открыто 354 избирательных участка. На них смогут проголосовать 535 620 жителей региона, имеющих право на волеизъявление. Кроме того, 8118 человек изъявили желание проголосовать в день выборов президента РФ по месту пребывания в Кабардино-Балкарии.

Большинство избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБами). В республике выборы, как правило, проходят при высокой явке избирателей. В 2012 году в выборах президента РФ участвовало 73,05% всех жителей региона, наделенных избирательным правом.