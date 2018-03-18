Якутск, 18 марта, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Усилия Центризбиркома по информированию избирателей о президентских выборах оправдались. Как передаёт корреспондент, об этом 18 марта заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Sakhalin.gov.ru Голосование на избирательном участке

«Центризбирком проделал колоссальную работу по информированию и повышению мотивации избирателей. Впервые на решение этих задач были выделены такие ресурсы. Это сработало», — заявил Чеснаков.

Первые результаты по явке на Дальнем Востоке и Сибири показывают, что явка сегодня выше, чем на прошлых президентских выборах, констатировал он.

«Интересно, что и по такому важному показателю, как разница между явкой на президентских и парламентских выборах, сейчас результат гораздо лучше, чем во всех предыдущих электоральных циклах», — указал эксперт.

«Сказывается и повышение интереса к кампании, и серьезная работа по предоставлении возможности проголосовать так называемым «мобильным избирателям» — более 5,5 млн граждан получили возможность проголосовать за пределами места прописки. Эту систему «мобильного избирателя» нужно внимательно изучить. Возможно, использовать её опыт для перехода в будущем к голосованию on-line через средства, предоставляемые сетью интернет», — подчеркнул он.

Напомним, что в ДФО и Сибири увеличение явки наблюдается повсеместно: так, в Якутии явка на 10:00 по местному времени оказалась выше на 3,6%, чем на выборах в 2012 году. В Магаданской области эта разница составила 4,5%, в Амурской — 3,26%, в Сахалинской — 5,46%, на Чукотке — 1,1%, на Камчатке — 3,84%.