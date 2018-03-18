Якутск, 18 марта, 2018, 10:20 — ИА Регнум. В Якутии к 15.00 по местному времени (9.00 мск) избирательные участки посетили 51,7% жителей, обладающих правом голоса. Голосование идёт активнее, чем в 2012 году: по сравнению с теми выборами, явка сегодня выше на 1,37%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Glava.sakha.gov.ru Явка избирателей по состоянию на 15 часов

Читайте также: Четыре села Чукотки продемонстрировали явку в 100% на выборах президента РФ

Самые активные избиратели республики живут в Анабарском и Оленёкском эвенкийских национальных районах, где явка составила 79,19% и 70,19% соответственно. Высокий процент посетивших избирательные участки также демонстрируют Амгинский (67,34%), горный (64,58%), Чурапчинский (64,03%) и Таттинский (62,6%) районы.

Самая низкая посещаемость участков в Алданском районе и Якутске: там свой выбор сделали 46,23% и 47,92% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордсмены по явке на выборах в ДФО — Чукотка и Колыма, там за президента уже проголосовали 67,4 и 54,69% жителей.

Читайте также: Колыма — рекордсмен: почти 55% избирателей проголосовали к 15:00