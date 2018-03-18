Харьков, Украина, 18 марта, 2018, 10:03 — ИА Регнум. В Харькове представители националистических организаций проводят пикет у здания генконсульства Российской Федерации. Об этом передает корреспондент агентства «Интерфакс».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Участники акции, планирующие не допустить проведения голосования на территории консульства, устанавливают щиты с плакатами.

Отмечается, что сотрудники Нацгвардии и полиции Украины оцепили здание консульства.

16 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские силовики намерены не пускать граждан РФ в российские дипломатические представительства для участия в голосовании на выборах президента.

По его словам, 18 марта подразделения украинской полиции и национальной гвардии будут охранять дипломатические учреждения РФ, чтобы попасть туда могли только лица, обладающие дипломатическим статусом.

Читайте также: Россия выбирает президента: трансляция ИА REGNUM

А также: МИД РФ: Заявление Авакова о выборах — бессильная злоба