Воронеж, 18 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев проголосовал на выборах президента РФ 18 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев голосует на выборах президента

Александр Гусев проголосовал на своем избирательном участке № 14/07, расположенном в здании Облпотребсоюза. Он стал первым избирателем — врио губернатора вошел на участок сразу после того, как при открытии прозвучал государственный гимн Российской Федерации.

«Я благодарен областной избирательной комиссии, комиссиям территориальным, участковым за такую масштабную работу. Несколько цифр могу назвать. У нас более 1 млн 800 тыс. избирателей, более 1700 избирательных участков, соответственно только в участковых избирательных комиссиях более 17 тысяч членов комиссий. В этом году впервые подбор общественных наблюдателей был поручен Общественной палате. Хочу сказать, что они справились с этим блестяще, на каждом участке не менее трех общественных наблюдателей, что является дополнительным контрольным «глазом», который не позволит допустить нарушения. Уверен, что все пройдет в строгом соответствии с законом. О важности участия в выборах уже сказано очень много, и я очень надеюсь, что все жители области, имеющие избирательное право, обязательно придут на свои участки и отдадут свой голос за кандидата, которого они выбрали», — сказал глава региона.

Глава региона также рассказал журналистам о том, как проголосовал в первый раз

«Мои первые выборы были в институте на втором курсе, это было очень рано, мы тогда в 6 часов утра начинали голосовать с большим энтузиазмом. На самом деле праздничное настроение и очень хотелось бы, чтобы такое праздничное настроение нас не покидало в этот день, он очень важен не только в целом для страны, но и для каждого человека», — рассказал Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области с 08:00 открылись 1 717 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей на территории Воронежской области составляет 1 853 198 человек. В бюллетень для голосования включены фамилии восьми кандидатов.