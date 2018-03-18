Томск, 18 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин проголосовал на выборах президента России 18 марта на избирательном участке, расположенный в томской гимназии №6, куда он пришёл вместе с супругой. Об этом иа сообщили в областной администрации.

Tomsk.gov.ru Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

«Мы выбираем не только президента, а будущее России, будущее Томской области на ближайшие годы», — сказал он после голосования.

Также Жвачкин принял участие в рейтинговом голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», напомнив, что в день президентских выборов оно проходит в семи муниципальных образованиях Томской области.

На выборах главы государства проголосовал и мэр Томска Иван Кляйн. В 10 утра по местному времени он посетил избирательный участок №78, который расположен в школе №49 Томска, сообщили иа в мэрии.

«Я с детства помню, что день выборов — это праздничный, особый день для всей страны. И сегодня в Томске чувствуется особая атмосфера, у людей приподнятое настроение. Сегодня каждый томич решает судьбу страны. Это и есть реальное участие в жизни государства. В день выборов я не просто опустил бюллетень в урну для голосования. Я не просто поставил «галочку» для галочки, я обозначил свою гражданскую позицию. Думаю, сегодня каждый понимает, насколько это важно», — сказал мэр.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в России сегодня, 18 марта, проходят выборы президента. В Томской области открыто 778 избирательных участков. По данным ЦИК РФ, явка к полудню в регионе составила 23,01%. На выборах главы государства в 2012 году Томская область к 12:00 показала явку 22,00%.