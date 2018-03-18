Ижевск, 18 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. К 10 часам утра на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за президента России, пришли 10,10% от общего числа зарегистрированных избирателей, сообщает ЦИК РФ. Также вместе с семьей уже проголосовал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Udmurt.ru Глава Удмуртии с семьей получает бюллетени на выборах президента РФ

Глава республики пришел с супругой и двумя детьми, которым недавно исполнилось 18 лет, на избирательный участок в школе №32 Ижевска. По словам Бречалова, дети волновались, для них участие в избирательном процессе — важное событие.

«Не потому что папа сказал «идем сегодня на выборы», это такая осознанная позиция, не первый год они свое мнение формируют относительно общественно-политической конструкции. Оно разное, но я рад, что к данному моменту в общем-то наши позиции едины», — сказал журналистам руководитель региона.

ИА REGNUM напоминает, в Удмуртии открылись 1204 избирательных участка. Следить за ходом выборов в республике будут с помощью организованного Ситуационного центра. На каждом из участков присутствуют наблюдатели от общественных организаций и кандидатов. Более 500 камер наблюдения также дают возможность контролировать процесс выборов в республике.