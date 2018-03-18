Пенза, 18 марта, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пришёл на участок к самому открытию и стал первым, кто в этот день здесь опустил в урну заполненный избирательный бюллетень.

Pnzreg.ru Иван Белозерцев

Глава региона выразил уверенность, жители области проявят «высокую гражданскую сознательность».

«Сегодня выборы президента РФ — это важный день в жизни каждого жителя Пензенской области, нашей страны и, конечно же, в моей жизни. Большинство избирателей понимает важность этого события. Мы видим, какая высокая явка на Дальнем Востоке, где избирательные участки открылись несколько часов назад. Люди приходят туда целыми семьями», — цитирует губернатора его пресс-служба.

«Не сомневаюсь, что жители Пензенской области проявят высокую гражданскую сознательность и, как обычно, придут голосовать. Сегодня мы избираем своего президента, будущее своей страны, своих детей, свое будущее. Думаю, активность избирателей на пензенской земле будет высокой», — полагает Иван Белозерцев.

Глава региона также заверил, что последствия ночного снегопада не станут помехой для явки граждан на избирательные участки. По его словам, «осадков выпало, наверное, две месячные нормы, но коммунальные службы работают с пяти часов утра, чтобы привести территории в нормальное состояние».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе для голосования напечатано 1 088 859 избирательных бюллетеней. Напомним, на президентских выборах в 2012 году в Пензенской области явка составляла 68,13%, в 2008 году — 73,79%, в 2004 году — 64,42%, в 2000 году — 70,06%. На выборах в Госдуму в 2016 году на участки пришли 60,63% избирателей.